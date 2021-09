23 settembre 2021

Ad agosto le merci internazionali movimentate dai porti marittimi cinesi sono aumentate del +1,9%

Nei primi otto mesi del 2021 questo flusso di traffico è cresciuto del +5,8%

Lo scorso mese i porti cinesi hanno movimentato 1,35 miliardi di tonnellate di merci, con un incremento del +4,9% sull'agosto 2020, di cui 860,6 milioni di tonnellate movimentate dai porti marittimi (+3,0%) incluse 364,2 milioni di tonnellate di traffico con l'estero (+1,9%) e 488,6 milioni di tonnellate movimentate dagli inland port (+8,4%) incluse 44,6 milioni di tonnellate di traffico con l'estero (+2,8%).

Tra i principali porti per volume di traffico complessivo, lo scorso mese il porto di Ningbo-Zhoushan ha movimentato 108,6 milioni di tonnellate di carichi (+3,0%), il porto di Shanghai 65,8 milioni di tonnellate (+13,9%), il porto di Tangshan 63,4 milioni di tonnellate (+1,7%) e il porto di Qingdao 53,4 milioni di tonnellate (+3,2%).

La graduatoria dei principali porti marittimi cinesi per volume di traffico di merci internazionali vede al primo posto sempre Ningbo-Zhousan con 48,6 milioni di tonnellate (+0,7%) seguito dai porti di Qingdao con 39,1 milioni di tonnellate (+0,5%), Shanghai con 37,9 milioni di tonnellate (+10,5%), Rizhao con 28,7 milioni di tonnellate (-1,8%) e Tianjin con 23,6 milioni di tonnellate (-13,1%).

Il totale del traffico containerizzato movimentato ad agosto 2021 dai porti cinesi è stato pari a 24,8 milioni di teu (+3,0%), di cui 21,9 milioni di teu movimentati dai porti marittimi (+2,7%) e 2,8 milioni di teu dai porti interni (+5,2%). I più rilevanti volumi di traffico dei container sono passati attraverso i porti di Shanghai (4,3 milioni di teu, +12,5%), Ningbo-Zhoushan (2,7 milioni di teu, +0,4%), Shenzhen (2,5 milioni di teu, -3,1%), Guangzhou (2,0 milioni di teu, -0,5%) e Qingdao (2,0 milioni di teu, +6,8%).

Nei primi otto mesi di quest'anno i porti della nazione asiatica hanno movimentato un totale di 10,26 miliardi di tonnellate di merci, con una progressione del +10,4% sullo stesso periodo del 2020, di cui 6,64 miliardi di tonnellate movimentate dai porti marittimi (+7,3%) incluse 2,81 miliardi di tonnellate di merci internazionali (+5,8%) e 3,62 miliardi di tonnellate movimentate dagli inland port (+16,5%) incluse 345,3 milioni di tonnellate di merci internazionali (+10,3%).

Nel periodo gennaio-agosto del 2021 il solo traffico containerizzato è ammontato a 186,7 milioni di teu (+11,1%), di cui 164,9 milioni di teu passati attraverso i porti marittimi (+10,3%) e 21,7 milioni di teu per i porti interni (+17,6%). Tra i principali porti container nazionali, Shanghai ha movimentato quasi 31 milioni di teu (+11,4%), Ningbo-Zhoushan 21,4 milioni di teu (+14,7%), Shenzhen 18,7 milioni di teu (+16,1%), Guangzhou 15,9 milioni di teu (+6,3%) e Qingdao 15,8 milioni di teu (+11,7%).









Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec