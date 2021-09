23 settembre 2021

Terminal Flavio Gioia esercita l'opzione con Konecranes per una seconda gru semovente

Verrà presa in consegna ad inizio 2022

Terminal Flavio Gioia (TFG) ha esercitato l'opzione concordata con la finlandese Konecranes per la fornitura di una seconda gru Gottwald Mobile Harbor Cranes che la società terminalista del gruppo Roberto Bucci affiancherà nel proprio omonimo terminal del porto di Napoli alla gru dello stesso tipo che l'azienda italiana ha ordinato alla Konecranes lo scorso marzo e che è già operativa. Il secondo mezzo di movimentazione semovente sarà preso in consegna all'inizio del prossimo anno.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec