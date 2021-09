23 settembre 2021

Lo specialista di grandi navi passeggeri Meyer Werft annuncia il suo ingresso nel mercato della costruzione dei mega yacht

Presentato il progetto di imbarcazione di 15mila tsl lunga 150 metri e larga 20

Il gruppo navalmeccanico tedesco Meyer Werft, specializzato nella costruzione di navi da crociera e traghetti, ha annunciato oggi la decisione di ampliare il proprio raggio d'attività al segmento dei mega yacht. In occasione del Monaco Yacht Show, attualmente in svolgimento nel Principato, l'azienda presenta il primo progetto per un'imbarcazione di questo tipo, e non una qualsiasi dato che il debutto di Meyer Werft in questo settore prevede la realizzazione di un mega yacht che sarà il più grande del mondo.

Obiettivo dell'azienda è di fare dell'imbarcazione, lunga 150 metri e larga 20 a cui è stato assegnato il nome ONE 50, uno yacht della stazza lorda di 15mila tonnellate a ridottissimo impatto ambientale grazie anche ad una propulsione alimentata con celle a combustibile e batterie che consentirà di raggiungere una velocità massima di 23 nodi. Dotato di sei ponti, lo yacht potrà ospitare sino a 44 persone.

«Dal 1795 - ha ricordato l'amministratore delegato di Meyer Werft, Bernard Meyer - abbiamo costruito più di 700 navi sono a Papenburg. Perciò le nostre referenze possono essere ammirate su tutti gli oceani del mondo. Ora - ha aggiunto - stiamo aprendo il prossimo capitolo della nostra storia entrando nel mercato dei mega yacht. Abbiamo già ricevuto molti riscontri positivi dato che possiamo realizzare idee e navi di portata illimitata, anche quelle apparentemente più folli. Attualmente - ha precisato Meyer - stiamo vedendo che la domanda di mega yacht è in aumento, e c'è spazio per un altro cantiere in questo segmento».





