24 settembre 2021

Samskip compra la compagnia di navigazione lituana Sea Connect

Ha una flotta di tre portacontainer Ice Class

Il gruppo logistico olandese Samskip ha comprato la lituana Sea Connect, compagnia che ha una flotta di tre portacontainer Ice Class che, nell'ambito di un network di collegamenti fra Russia, Lituania, Danimarca, Germania e Olanda, effettuano scali settimanali ai porti di Rotterdam e San Pietroburgo con toccate anche agli scali di Amburgo, Aarhus e Klaipeda. Sea Connect sarà ribattezzata Samkip Sea Connect.

«Questa acquisizione - ha commentato l'amministratore delegato della Samkip, Kari-Pekka Laaksonen - rafforza la nostra posizione in Russia e nei Paesi Bassi e, tra questi, in una serie di primari porti baltici. Inoltre migliora i servizi per i clienti shortsea di Samkip concentrandosi sulle occasioni di crescita in Russia e aggiunge opportunità per gli importatori e gli esportatori della regione per garantire collegamenti intermodali convenienti e sostenibili a più ampio raggio».

L'ulteriore rafforzamento della presenza di Samskip nella regione baltica segue quello attuato nel 2017 con l'acquisizione della norvegese Nor Lines ( del 26 luglio 2017).



