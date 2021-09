28 settembre 2021

Si chiamerà Seabourn Pursuit la nave da crociera per spedizioni in costruzione a San Giorgio di Nogaro

Verrà consegnata a febbraio 2023

Alla nuova nave da crociera di lusso per spedizioni che la compagnia Seabourn del gruppo Carnival ha ordinato alla genovese T. Mariotti, e che è in costruzione nello stabilimento della Cimar a San Giorgio di Nogaro ( del 18 settembre 2020), sarà assegnato il nome di Seabourn Pursuit. L'unità sarà consegna a febbraio 2023 mentre la sua nave gemella, Seabourn Venture, verrà ultimata il prossimo marzo.







