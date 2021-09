28 settembre 2021

British American Tobacco si insedierà nell'area dell'Interporto di Trieste a Bagnoli della Rosandra

D'Agostino (AdSP Adriatico Orientale): l'operazione è importantissima: si tratta del primo vero insediamento industriale in Porto Franco negli ultimi trent'anni

British American Tobacco (BAT) insedierà proprie attività a FREEeste, la nuova zona franca di Bagnoli della Rosandra, a Trieste, con l'apertura del centro di innovazione e sostenibilità “A Better Tomorrow Innovation Hub” per un investimento di 500 milioni di euro. Su un'area di 20.000 metri quadri a Bagnoli della Rosandra di pertinenza dell'Interporto di Trieste, in regime di punto franco, nascerà l'hub che ospiterà uno stabilimento di produzione per il mercato italiano e l'esportazione globale e la digital boutique di BAT: un laboratorio di innovazione e centro di eccellenza per la trasformazione digitale e il marketing digitale, dedicato alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione di linee di prodotto a rischio potenzialmente ridotto come le sigarette elettroniche e i prodotti medicinali per la terapia sostitutiva della nicotina. Si prevede che la realizzazione diretta o indiretta delle attività del futuro polo sosterrà oltre 2.600 posti di lavoro.

La collaborazione prevede il coinvolgimento dell'Interporto di Trieste sia per la costruzione delle nuove strutture, sia per la gestione dei servizi di logistica inbound e outbound dell'intero complesso. I lavori per la costruzione del complesso inizieranno a breve: il primo modulo sarà completato e attivato nel 2022, il secondo nei successivi due anni.

«L'operazione - ha sottolineato il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Zeno D'Agostino - è importantissima: si tratta del primo vero insediamento industriale in Porto Franco negli ultimi trent'anni. Siamo di fronte a un evento eccezionale che accogliamo con entusiasmo». «L'investimento di BAT - ha specificato D'Agostino - è strategico per Trieste e l'intera Regione perché porta valore, occupazione, traffici marittimo-portuali e soprattutto si inserisce in un'evoluzione complessiva di riconfigurazione delle supply chain all'interno di una globalizzazione sempre più regionalizzata. Premia anche il lavoro di questi anni in cui l'Autorità di Sistema Portuale ha costruito un territorio integrato dal punto di vista logistico, industriale e di utilizzo del Porto Franco».

In occasione dell'annuncio odierno dell'investimento di BAT in Italia, avvenuto alla presenza dei ministri Patuanelli e Giorgetti, del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e di altre autorità, Roberta Palazzetti, presidente e amministratore delegato di BAT Italia e area director per il Sud Europa, ha spiegato che «l'importante investimento che dedicheremo all'Italia è una conferma del nostro impegno nel tessuto sociale e produttivo del territorio, che già si concretizza in investimenti per il settore agricolo, nella realizzazione di progetti tecnologici e sostenibili, nel sostegno alle attività di contrasto al commercio illegale e con il contributo alle entrate annuali dello Stato (oltre - ha ricordato - tre miliardi di euro di accise e IVA su base annua negli ultimi anni). Con questa iniziativa - ha aggiunto Palazzetti - vogliamo assumere un ruolo più attivo nella trasformazione del settore del tabacco a livello mondiale, attraverso lo sviluppo di prodotti e anche progetti sempre più innovativi e orientati a un reale cambiamento in termini di sostenibilità e salute».

«Questa operazione - ha commentato il presidente e amministratore delegato dell'Interporto di Trieste, Paolo Privileggio - conferma il ruolo di cerniera dell'Interporto di Trieste quale driver di crescita del nostro territorio. Oggi inizia un percorso con BAT che auspichiamo sia solo l'inizio. Sono già state individuate tra le due società delle possibili aree di futuro sviluppo che potrebbero sfociare in nuove iniziative e sulle quali cominceremo a lavorare a breve».



