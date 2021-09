28 settembre 2021

Il 15 ottobre a Venezia si terrà l'assemblea di Federagenti

Titolo dell'incontro: “L'Italia è porto solo se...”

Il prossimo 15 ottobre al Grand Hotel Excelsior di Venezia Lido si terrà l'assemblea nazionale di Federagenti, la federazione degli agenti marittimi italiani. Titolo dell'incontro è “L'Italia è porto solo se...”, ad evidenziare che l'Italia ha tutte le potenzialità per fare dei porti un valore aggiunto, ma solo se cambia passo e adotta scelte emergenziali.

Programma

ore 9.30 Registrazione dei partecipanti 10.00 Presentazione del libro “Camaleonti di mare” 10.30 Saluto di benvenuto di Michele Gallo, Presidente dell'Associazione Agenti raccomandatari Marittimi del Veneto

Saluti istituzionali:

Andrea Tomaello, Vicesindaco di Venezia

Elisa De Berti, Vicepresidente Regione Veneto

Fulvio Lino Di Blasio, Presidente AdSP del Mar Adriatico Settentrionale

Amm. Isp. Piero Pellizzari, Direttore Marittimo del Veneto

Raffaella Paita, Presidente IX Commissione Trasporti Camera dei Deputati 11.00 Relazione del Presidente di Federagenti, Alessandro Santi

Con i contributi di:

Lo scenario Geopolitico Mediterraneo: la grande occasione

Giulio Sapelli, economista, storico, accademico

Sburocratizzare logistica e infrastrutture: si può fare

Marco Bucci, Sindaco di Genova 12.15 E i commenti di:

Mauro Bonaretti, Capo Dipartimento per la mobilità sostenibile

Ilaria Bramezza, Capo Dipartimento per le Opere pubbliche, le risorse umane e strumentali del MIMS

Amm. Isp. Capo (CP) Nicola Carlone, Comandante Generale Capitanerie di porto - Guardia Costiera

Rodolfo Giampieri, Presidente Assoporti Mario

Mattioli, Presidente Confitarma

Stefano Messina, Presidente Assarmatori

Conclusioni:

È stato invitato a intervenire Enrico Giovannini Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Modera: Luca Telese

Termine 13.15

Lunch ore 13.30



