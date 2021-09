29 settembre 2021

IMO e Autorità Portuale di Singapore presentano il portale web NextGEN per la decarbonizzazione dello shipping

Scopo dell'iniziativa è di attivare una maggiore collaborazione tra le parti interessate

L'International Maritime Organization (IMO) e l'Autorità Portuale di Singapore hanno creato il portale web NextGEN, dove GEN sta per Green and Efficient Navigation, con lo scopo di supportare e promuovere le iniziative del settore marittimo volte all'adozione della prossima generazione di combustibili e di tecnologie a ridotte e nulle emissioni di carbonio. Scopo del progetto è di riunire le parti interessate al fine di identificare carenze e opportunità per la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo internazionale. NextGEN è stato quindi sviluppato con l'obiettivo di farne mezzo per la collaborazione e portale di riferimento per avvicinare le diverse parti, tra cui governi, porti, imprese e istituti di ricerca, che sono coinvolte in progetti per la decarbonizzazione dello shipping, incoraggiando la condivisione delle informazioni.

Ricordando che la strategia iniziale dell'IMO per la riduzione dei gas ad effetto serra, che è stata adottata nel 2018, mira a tagliare le emissioni di questi gas prodotte dal trasporto marittimo internazionale di almeno il 50% entro il 2050 rispetto ai livelli del 2008, strategia che sarà aggiornata entro il 2023, l'amministratore delegato della Maritime and Port Authority of Singapore (MPA), Quah Ley Hoon, ha sottolineato che «non si può affrontare la decarbonizzazione da soli. Dobbiamo - ha spiegato - lavorare assieme, al di là dei confini e della catena di valore, per sviluppare capacità, condividere le migliori pratiche e assicurare condizioni di parità per tutti. Mettendo assieme idee e parti interessate, NextGEN si basa sul principio chiave dell'inclusività».

«La sfida più grande che dobbiamo affrontare - ha osservato il segretario generale dell'IMO, Kitack Lim - è la battaglia contro il riscaldamento globale e il cambiamento climatico. Abbiamo bisogno di iniziative di collaborazione per accelerare la ricerca sulla tecnologia di riduzione delle emissioni nel settore marittimo e sui fuel marini a basse e zero emissioni di carbonio. Cosa fondamentale, dobbiamo assicurarci di non lasciare indietro nessuno».



