29 settembre 2021

La Elbblue è la prima portacontainer al mondo alimentata a gas naturale sintetico

Secondo le stime, 20 tonnellate di SNG saranno sufficienti per 20 ore di navigazione

Oggi nell'area portuale di Brunsbüttel, alla foce del fiume Elba, la nave Elbblue è stata rifornita con gas naturale sintetico (SNG). Si tratta del primo rifornimento ad una portacontenitori di questo combustibile a zero emissioni di CO2 ottenuto da energie rinnovabili. La Elbblue della tedesca Elbdeich Reederei (gruppo United Shipping Companies - USC), che è operata dalla Unifeeder, ha una capacità di 1.036 teu ed è diretta al porto di San Pietroburgo. Le 20 tonnellate di SNG a bordo della nave - ha reso noto la tedesca MAN Energy Solutions - è previsto saranno sufficienti per 20 ore di navigazione. Durante il viaggio di ritorno diretta a Rotterdam la nave farà nuovamente rifornimento di gas naturale sintetico a Brunsbüttel.





