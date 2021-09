30 settembre 2021

Ditel confermato segretario generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

Approvato il regolamento del nuovo Sportello Unico Amministrativo

Natale Ditel è stato confermato segretario generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, incarico che ricopre da febbrai 2018. La nomina è stata approvata oggi dal Comitato di gestione dell'ente che ha inoltre dato il via libera al regolamento del nuovo Sportello Unico Amministrativo (SUA) nel quadro del processo di semplificazione, digitalizzazione e dematerializzazione dei procedimenti amministrativi dell'AdSP.

Il nuovo regolamento delinea, come primo step, l'organizzazione dell'Ufficio dedicato, pone le basi per un approccio digitalizzato dei procedimenti ad istanza di parte, quali, ad esempio, il rilascio di concessioni o autorizzazioni demaniali e l'iscrizione (ex art. 68 del Codice della Navigazione) nel registro delle imprese che svolgono attività industriali, artigianali, commerciali in ambito portuale e sul demanio marittimo di competenza dell'AdSP. Trentatré i procedimenti individuati che nei prossimi mesi confluiranno in rete sul portale dedicato - che si interfaccerà con gli Sportelli Unici adottati da altre amministrazioni - attraverso il quale l'utenza potrà formulare telematicamente le proprie istanze, monitorandone i processi e le tempistiche di rilascio.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail