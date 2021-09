30 settembre 2021

Porto di Gioia Tauro, nel POT inserita l'elettrificazione delle banchine ro-ro

Approvato il regolamento che istituisce lo Sportello Unico Amministrativo

Oggi il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ha approvato la nuova pianificazione triennale delle opere pubbliche per il potenziamento dell'infrastrutturazione dei cinque scali portuali di Gioia Tauro, Corigliano Calabro, Crotone, Palmi e Vibo Valentia gestiti dall'ente. Tra i progetti inseriti in variazione al POT c'è anche l'elettrificazione delle banchine ro-ro del porto di Gioia Tauro.

Inoltre è stato approvato all'unanimità il regolamento che istituisce lo Sportello Unico Amministrativo che è stato posto tra gli obiettivi dell'AdSP da raggiungere entro l'anno in corso.

Infine è stata presentata e votata all'unanimità la nuova pianta organica dell'ente portuale che è stata ampliata ad ottanta unità con l'obiettivo di dotarsi di una organizzazione che abbia tutti gli strumenti professionali per operare al complessivo sviluppo dei cinque porti.



