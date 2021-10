1 ottobre 2021

La francese EXEL Industries acquisisce tre cantieri nautici

Sono stati ceduti dal gruppo Experton-Revollier

EXEL Industries, azienda industriale francese specializzata nella produzione di mezzi per l'irrorazione in campo agricolo, industriale e pubblico, ha annunciato una notevole diversificazione delle proprie attività entrando nel settore della cantieristica nautica con l'acquisizione dei tre cantieri francesi Wauquiez, Rhea Marine e Tofinou nonché della connazionale Ettore-Yachting attiva principalmente nella fornitura di velerie e sartiame che sono stati ceduti dal gruppo Experton-Revollier.

EXEL Industries ha specificato che i brand acquisiti, che danno lavoro a circa cento persone, generano un fatturato annuo di circa 15 milioni di euro.







