1 ottobre 2021

Höegh Autoliners ordina a CMHI le prime due di una serie di PCTC record

Saranno le più grandi al mondo essendo capaci di trasportare 9.100 auto

La norvegese Höegh Autoliners ha siglato una lettera d'intenti con la società navalmeccanica China Merchants Heavy Industry (Jiangsu) Co., Ltd. (CMHI) del gruppo cinese China Merchants Industry Holdings Co. per la costruzione di una serie di nuove navi garage multi-fuel di classe “Aurora” la cui propulsione potrà essere alimentata con ammoniaca.

Le nuove Pure Car Truck Carrier (PCTC), in grado di trasportare sino a 9.100 autovetture, saranno le navi di questo tipo di maggior capacità al mondo. L'accordo prevede che le prime due unità navali vengano ultimate nella seconda metà del 2024.







