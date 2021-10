1 ottobre 2021

Completata la fusione per incorporazione de La Meccanica Generale nella Ignazio Messina

La società armatrice istituisce una specifica business unit

È stato completato l'iter per la fusione per incorporazione della genovese La Meccanica Generale, società specializzata nelle attività di riparazione di mezzi, impianti industriali e carpenteria meccanica, nella Ignazio Messina & C., società di navigazione con sede a Genova che opera una rete di servizi di linea principalmente per rotabili, container e special cargo che si estendono in Europa, gran parte dell'Africa e del Medio Oriente incluso Pakistan ed India e che è attiva anche nei settori terminalistico e logistico.

La Meccanica Generale effettua la manutenzione e riparazione di mezzi rotabili di movimentazione merci e container in terminal portuali e ferroviari e di automezzi stradali pesanti, nonché la costruzione e fornitura di componenti meccaniche. La Messina ha reso noto che con la fusione e incorporazione di La Meccanica Generale la strategia di razionalizzazione dei processi industriali del gruppo segna un altro passo con la nascita di una specifica business unit, con l'obiettivo di sviluppare attività nell'ambito della cantieristica navale e delle attività industriali rivolte non solo alla gestione degli asset del gruppo, ma anche di clienti terzi.



