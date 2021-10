1 ottobre 2021

Incremento della capacità del terminal per autovetture del porto del Pireo

Investimento del valore di circa 20 milioni di euro

Il terminal per auto del porto del Pireo sarà potenziato con un investimento di circa 20 milioni di euro che permetterà di dotare l'approdo di ulteriori 110mila metri quadri di aree di stoccaggio per una capacità di 5.400 veicoli. Il contratto prevede anche l'ammodernamento e potenziamento delle strutture portuali e dei sistemi informatici.







