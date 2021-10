4 ottobre 2021

Martin Dorsman ha lasciato l'incarico di segretario generale dell'ECSA

Katalin Dobránszky-Bartus e Sotiris Raptis nominati segretari generali facenti funzione

Dopo quattro anni Martin Dorsman ha lasciato l'incarico di segretario generale dell'European Community Shipowners' Associations (ECSA) con effetto da venerdì scorso per sperimentare nuove sfide lavorative. L'associazione degli armatori europei ha avviato la procedura per l'assunzione di nuovi dirigenti e nel frattempo il consiglio direttivo ha nominato Katalin Dobránszky-Bartus e Sotiris Raptis quali segretari generali facenti funzione.

«Ringraziamo calorosamente Martin - ha dichiarato il presidente di ECSA, Claes Berglund - per aver guidato l'organizzazione in tempi difficili e per aver rappresentato gli armatori europei nell'importante dialogo con numerosi responsabili politici dell'UE. Durante il suo mandato ECSA ha continuato ad essere l'autorevole voce del trasporto marittimo europeo».



