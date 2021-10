5 ottobre 2021

CSAV annuncia la distribuzione agli azionisti di un acconto sui dividendi pari a 450 milioni di dollari

Si aggiunge agli oltre 170 milioni di dollari già distribuiti tra maggio e giugno scorsi

Il consiglio di amministrazione della Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV), società armatrice cilena che detiene il 30% del capitale della compagnia di navigazione containerizzata tedesca Hapag-Lloyd, ha annunciato la distribuzione agli azionisti di un consistente acconto sui dividendi pari a 450 milioni di dollari, equivalenti a circa 0,00877 dollari per azione.

«CSAV - ha spiegato l'amministratore delegato della società sudamericana, Óscar Hasbún - ha ottenuto risultati positivi nel proprio business del trasporto di container attraverso il suo investimento nella Hapag-Lloyd, la quinta maggiore compagnia di navigazione del mondo. Questo acconto sul dividendo - ha specificato - è un modo per assegnare un riconoscimento ai nostri azionisti, molti dei quali sono con noi da anni, che ci hanno sostenuto con aumenti di capitale e hanno creduto che la strategia aziendale avrebbe dato i suoi frutti».

CSAV ha reso noto che il dividendo sarà corrisposto agli azionisti a partire dal prossimo 20 ottobre e sarà finanziato con indebitamento bancario coperto con i proventi derivanti dalla Hapag-Lloyd che verranno corrisposti nel corso del primo semestre del 2022. L'acconto sul dividendo si sommerà alla distribuzione agli azionisti della CSAV di dividendi per più di 170 milioni di dollari effettuata tra maggio e giugno scorsi.



