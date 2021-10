5 ottobre 2021

Fedespedi fa il punto sull'evolversi dei mercati del trasporto marittimo ed aereo

Pubblicato l'ultimo numero del quadrimestrale di informazione economica “Fedespedi Economic Outlook”

Secondo le ultime stime, nel primo semestre del 2021 il traffico marittimo mondiale dei container al netto delle attività di trasbordo e feeder è valutato pari 88,6 milioni di teu, con un deciso aumento del +13,5% rispetto alla prima metà del 2020. Lo evidenzia l'ultimo numero del quadrimestrale di informazione economica “Fedespedi Economic Outlook” pubblicato oggi dal Centro Studi Fedespedi, specificando che in molti casi, tuttavia, i volumi degli scambi containerizzati tra le aree geografiche restano inferiori ai livelli pre-pandemia. Il documento spiega inoltre che un fenomeno che sta caratterizzando in negativo lo shipping internazionale è il mancato rispetto dei tempi di arrivo delle navi nei vari porti: secondo i dati di Sea Intelligence, nel 2021 solo il 40% delle navi è arrivato nei tempi schedulati.

Relativamente al recente deciso rincaro dei noli marittimi, la pubblicazione rileva che a partire da fine 2020 hanno avuto un impressionante rialzo: fatta 100 la media dei noli di gennaio 2020, a metà settembre 2021 essi hanno toccato quota 472 sulla tratta Cina-Nord Europa e 419 su quella Cina-Mediterraneo, mentre l'indice generale ha toccato quota 334. L'ascesa dei noli, a partire da luglio - precisa il rapporto - sembra aver subito un certo rallentamento dando l'impressione che il momento più critico potrebbe essere stato superato.

Quanto alla situazione del mercato del trasporto aereo delle merci, la pubblicazione della federazione delle case di spedizione italiane - riferendosi all'ultimo Air Cargo Market Analysis della IATA del luglio scorso - rileva che a luglio 2021 il traffico espresso in ton-km è aumentato dell'8,6% rispetto allo stesso mese del 2019, anno di riferimento pre-pandemia e che il mese di luglio è stato il terzo consecutivo di crescita dei traffici (giugno +9.2%). Tuttavia appare possibile un rallentamento del trend di crescita, ma non un'inversione, a causa dalla stabilizzazione della domanda e dall'andamento della pandemia in alcune aree del mondo.



