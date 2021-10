6 ottobre 2021

Domani a Genova l'incontro pubblico “Idee e progetti per la Liguria e per l'Italia”

È promosso da Spediporto e Confetra Liguria

Domani dalle ore 10.30 presso la Terrazza Colombo, a Genova, avrà luogo l'incontro pubblico “Idee e progetti per la Liguria e per l'Italia. Ripartiamo dalla logistica per ricostruire il Paese” promosso da Spediporto e Confetra Liguria, l'organizzazione territoriale in Liguria di Confetra. «La Liguria e l'Italia - ha osservato il presidente di Confetra Liguria, Alessandro Laghezza, presentando l'incontro - hanno un'occasione straordinaria di rilancio dopo anni di sofferenza infrastrutturale. Il Piano straordinario per Genova, il Terzo Valico, gli investimenti del PNRR ed ancora il completamento del terzo bacino a La Spezia, il finanziamento del progetto della Pontremolese, raddoppio a ponente, sono tutte tessere di un mosaico che non può però prescindere da uno snellimento burocratico e dalla digitalizzazione dei processi».

Aprirà l'incontro il discorso introduttivo di Alessandro Laghezza, presidente di Confetra Liguria, e a seguire l'intervento di Giacomo Raul Giampedrone, assessore ai Lavori pubblici e infrastrutture della Regione Liguria. Quindi il direttore di “Primocanale”, Matteo Cantile, nella sessione a seguire intervisterà Alessandro Pitto (presidente di Spediporto), Betty Schiavoni (presidente Alsea), Paolo Emilio Signorini (presidente AdSP Mar Ligure Occidentale), Mario Sommariva (presidente AdSP Mar Ligure Orientale), Francesco Benevolo (direttore operativo RAM Spa) e Vincenzo Marcello (responsabile Direzione Investimenti RFI). Concluderanno l'incontro gli interventi di Guido Nicolini (presidente Confetra) e Raffaella Paita (presidente Commissione Trasporti Camera dei deputati).

L'evento potrà essere seguito in diretta streaming all'indirizzo https://www.primocanale.it/streaming.php.



