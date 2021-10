6 ottobre 2021

Taglio della prima lamiera della seconda di quattro nuove navi da crociera di lusso del nuovo brand Explora Journeys di MSC

L'unità entrerà in servizio nella primavera del 2024

Oggi nel cantiere navale di Castellammare di Stabia del gruppo Fincantieri è stato effettuato il taglio della prima lamiera di Explora II, la seconda di quattro navi da crociera di lusso di nuova concezione che Fincantieri sta costruendo per Explora Journeys, nuovo brand di lusso di MSC Cruises. L'ordine per questa classe di navi, annunciato nel 2018, ha un valore complessivo di oltre due miliardi di euro ( del 18 ottobre 2018, 14 marzo e 11 settembre 2019).

La prima delle quattro navi, Explora I, è in costruzione a Monfalcone, mentre Explora II sarà realizzata a Sestri Ponente. Si prevede che le due navi entreranno in servizio rispettivamente a maggio 2023 e nella primavera del 2024. Le due ulteriori nuove navi entreranno in flotta nel 2025 e nel 2026. Tutte e quattro le navi di Explora Journeys saranno costruite in Italia da Fincantieri. Le quattro unità avranno una stazza lorda di circa 64.000 tonnellate e saranno dotate delle più recenti tecnologie disponibili. Con 461 suite, saranno caratterizzate da un design altamente innovativo, anche sotto il profilo del comfort e del relax dei passeggeri.

«L'avvio dei lavori della seconda nave di Explora Journeys - ha commentato Pierfrancesco Vago, executive chairman della Divisione Crociere del gruppo MSC, in occasione della cerimonia del taglio della prima lamiera - rafforza il nostro impegno verso i nostri partner turistici, in previsione dell'arrivo sul mercato del nostro nuovo marchio di lusso con un significativo investimento finanziario in una flotta di navi innovative ed eleganti, che riunirà la nostra visione con l'obiettivo di creare un'esperienza marittima a 360 gradi. Riponiamo grande fiducia in questo marchio allo scopo di creare una nuova categoria nei viaggi all'insegna del lusso e continueremo a investire nella sua espansione per attirare un numero crescente di viaggiatori del lusso di nuova generazione, insieme alle loro aspirazioni».



