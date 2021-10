7 ottobre 2021

Incontro del Propeller Club di Genova sul tema “Shipping Families & Blue Economy”

Si terrà il 13 ottobre e costituirà la serata inaugurale della manifestazione “Blue Economy Summit”

Il The International Propeller Club - Port of Genoa terrà il prossimo 13 ottobre, presso il Ristorante “Al Settimo Cielo” a Genova, un meeting conviviale sul tema “Shipping Families & Blue Economy” che costituirà la serata inaugurale della manifestazione “Blue Economy Summit” che si svolgerà nel capoluogo ligure dal 13 al 16 ottobre. All'incontro, che si articolerà nella forma di una tavola rotonda che avrà inizio alle ore 21.10, parteciperanno Marco Bisagno (Cantieri Mariotti), Ferdinando Garrà (San Giorgio del Porto), Giacomo Gavarone - Crystal Pool (Gruppo Rimorchiatori Riuniti), Aldo Negri (Gruppo Finsea) e Andrea Risso (Gruppo Cambiaso e Risso). Introdurrà la serata il consigliere del Propeller Filippo Gallo, che ne sarà il moderatore.

Come è ben noto - ha ricordato la presidente del Propeller Club genovese, Giorgia Boi, anticipando i temi dell'incontro - obiettivo della Blue Economy è quello di favorire ogni forma di sviluppo che permetta una crescita economica rispettosa dell'ambiente. Tale nuovo modello, fondamentalmente dedicato alla creazione di un ecosistema sostenibile, poggia fortemente le sue basi sulle impostazioni che le famiglie ed i gruppi operanti nell'articolato e complesso mondo dello shipping intendono dare, e danno, alle loro attività ed alle loro operatività. Il Propeller Club - Port of Genoa ha così pensato di proporre, in occasione dell'inizio del Blue Economy Summit e come suo momento inaugurale, una tavola rotonda in cui numerosi ed importanti esperti, appartenenti a significative famiglie e gruppi genovesi, proporranno il loro punto di vista sulle implicazioni della Blue Economy sui traffici marittimi e sull'indotto; ciò, centrando in particolar modo l'attenzione sugli effetti del cambio generazionale e sulle diverse visioni.



