7 ottobre 2021

Clean Sea Transport (Msea, Arkview e Scorpio Tankers) compra la svedese Marinvest

Passano di mano cinque navi cisterna dual-fuel e quattro product tanker

Clean Sea Transport, joint venture costituita dalle statunitensi Msea Capital e Arkview Capital e dalla monegasca Scorpio Tankers, ha acquisito l'intero capitale della svedese Marinvest e la sua flotta che è formata da quattro product tanker LR1 ice class e da cinque navi cisterna dual-fuel che possono essere alimentate a metanolo e che sono poste a noleggio a lungo termine, sino a 15 anni, ad un partner della joint venture, la Waterfront Shipping Ltd. del gruppo Methanex Corporation, che è il principale produttore mondiale di metanolo.



