8 ottobre 2021

L'olandese Van den Bosch compra la società intermodale spagnola TCS Trans

L'azienda di Barcellona detiene partecipazioni nella Multirail e nella Combiberia

Van den Bosch, azienda olandese specializzata nella logistica di merci sfuse, ha comprato la società intermodale TCS Trans di Barcellona, che si occupa principalmente di trasporto di rinfuse secche per l'industria petrolchimica nonché del trasporto di rinfuse liquide e gas. La società catalana opera essenzialmente a servizio dei mercati spagnolo e italiano. Inoltre TCS Trans possiede il 50% del capitale della società ferroviaria spagnola Multirail S.L., che dallo scorso anno è attiva anche nei collegamenti internazionali in collaborazione con altri operatori ferroviari europei, e detiene una partecipazione nella Combiberia, società di trasporto intermodale e combinato che è attiva nella penisola iberica.

Van den Bosch ha reso noto che TCS Trans manterrà la propria denominazione sociale e i suoi 40 dipendenti continueranno a lavorare sotto la nuova proprietà. La società di Barcellona ha una flotta di 30 camion, oltre 300 container e 100 trailer e chassis.



