8 ottobre 2021

In un anno al Centro Unico dei Servizi di Santo Stefano Magra sono stati controllati oltre 10mila container

Il CUS è gestito da La Spezia Port Service

La Spezia Port Service, la società costituita dalle associazioni degli spedizionieri e doganalisti della Spezia, ha fatto il bilancio di un anno di attività del Centro Unico dei Servizi alle merci (CUS) di Santo Stefano Magra ( del 17 dicembre 2019). Sottolineando che si tratta del primo e ancora centro unico nella portualità italiana a concentrare tutti i tipi di controlli eseguibili sulla merce in partenza e in arrivo al porto, che è stato costruito dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ed è gestito da La Spezia Port Service che ne organizza i servizi, la società ha reso noto che in un anno di attività al CUS sono stati controllati oltre 10mila container, sottoposti a verifica, con il drastico abbattimento dei tempi di attesa e accelerando la disponibilità della merce.

Le operazioni di trasporto della merce dal porto della Spezia all'area retroportuale di Santo Stefano di Magra e viceversa (sette chilometri) avvengono tramite corridoi controllati ispettivi. Gli autotrasportatori, ricevuto l'ordine da La Spezia Port Service, avviano la missione di trasferimento risultando sempre tracciabili da un sistema di geolocalizzazione, installato e controllato dalla piattaforma logistica nazionale. Il servizio per gli spedizionieri è svolto con l'utilizzo di una piattaforma informatica e di un'applicazione dedicata sviluppata in house da La Spezia Port Service. Lo spedizioniere può così gestire, in tempo reale, i dati, i numeri e le immagini della verifica effettuata sul contenitore in via telematica.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail