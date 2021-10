11 ottobre 2021

COSCO prevede di chiudere il terzo trimestre con un utile per gli azionisti record in crescita del +1.019,7%

Nel periodo luglio-settembre di quest'anno i volumi containerizzati trasportati dalla flotta sono diminuiti del -6,7%

Il gruppo armatoriale cinese COSCO Shipping Co. prevede di chiudere il terzo trimestre di quest'anno con un utile per gli azionisti record pari a 30,5 miliardi di yuan (4,7 miliardi di dollari), con un incremento del +1.019,7% sul periodo luglio-settembre del 2020. Relativamente ai primi nove mesi del 2019 è atteso un utile per gli azionisti di 67,6 miliardi di yuan, con una crescita del +1.650,9% sul corrispondente periodo dello scorso anno.

Motivando il rilevantissimo aumento dei profitti attesi, il gruppo ha spiegato qual è stato nel periodo l'evolversi del mercato in cui opera la compagnia cinese, specificando che nei primi nove mesi di quest'anno le principali economie mondiali si sono gradualmente riprese e, a causa dell'accavallarsi degli effetti dell'aumento della domanda, della pandemia di Covid-19 e della limitata offerta, la supply chain mondiale si è confrontata con la sfida e con l'impatto determinati dalla congestione dei porti, dalla carenza di container e dai ritardi nei trasporti interni che hanno generato una pressione sulla relazione tra domanda e offerta.

COSCO Shipping ha reso noto che nei primi nove mesi del 2021 la propria flotta di portacontainer ha trasportato carichi containerizzati pari ad oltre 20,4 miioni di teu, con una progressione del +8,0% sullo stesso periodo dello scorso anno. Sulla base di tale dato si desume che nel solo terzo trimestre del 2021 i volumi trasportati dalla flotta siano stati pari a circa 6,6 milioni di teu, con una diminuzione del -6,7% rispetto a 7,1 milioni di teu nel periodo luglio-settembre del 2020.





