11 ottobre 2021

La tedesca Rhenus compra la società logistica belga Wijnands Bulk Care

È specializzata nel trasporto e stoccaggio di rinfuse

La tedesca Rhenus ha comprato la società logistica belga Wijnands Bulk Care, che è specializzata nel trasporto e stoccaggio di rinfuse e fornisce servizi di trasporto in Europa occidentale dalla sua sede di Lanaken. L'azienda germanica ha evidenziato che l'acquisizione le consentirà di rafforzare la propria presenza nel mercato del Benelux: «oltre alla sua eccezionale esperienza nella regione - ha spiegato l'amministratore delegato di Rhenus Transport, Thomas Maassen - Wijnands contribuisce principalmente anche con i suoi veicoli che sono dotati di un impianto di refrigerazione e di cassone ribaltabile unici. Questa configurazione di camion, che non ha eguali sul mercato, garantisce un mix particolare di prodotti in questo segmento».







