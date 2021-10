11 ottobre 2021

ITA amplia l'offerta per i crocieristi anche ai clienti di Costa

Le due società individueranno opportunità di business congiunto

Oltre che con MSC Crociere, la nuova compagnia aerea italiana di bandiera ITA ha siglato una lettera di intenti per azioni congiunte di promozione della propria offerta anche con la compagnia crocieristica Costa Crociere. La partnership tra le due società prevede che ITA sia identificata da Costa Crociere come vettore aereo privilegiato per i pacchetti fly&cruise sulle rotte servite dalla compagnia. Inoltre le due società individueranno opportunità di business congiunto tese a sviluppare le vendite dei prodotti e dei servizi ITA sul mercato, predisponendo insieme azioni commerciali e attività promozionali dedicate anche ad attrarre nuovi clienti.







