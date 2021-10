12 ottobre 2021

Vincenzo Onorato lascia la presidenza della Mobyy

Il fondatore della società preannuncia azioni a difesa della compagnia

Con un post su Facebook, il fondatore della Moby, Vincenzo Onorato, ha annunciato che, «per le azioni che sto per intraprendere a difesa del nostro lavoro e della compagnia, ritengo che la scelta migliore sia quella di fare un passo indietro e lasciare la presidenza della compagnia». Onorato non ha specificato né quali saranno queste azioni e neppure chi sarà il nuovo presidente della Moby, precisando solamente che «la persona che mi sostituirà sarà degna di questo onere e di questo onore insieme ai miei figli, Achille ed Alessandro, ed un management giovane e motivato che nonostante la crisi del Covid e gli attacchi vigliacchi che si protraggono da oltre due anni, i cui autori finalmente stanno venendo alla luce, sta dimostrando con i fatti di portare la nave verso un porto sicuro: il futuro».



