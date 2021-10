12 ottobre 2021

Partnership DP World - CDC Group per la modernizzazione e ampliamento dei porti e delle aree logistiche africani

Investimento iniziale negli scali marittimi di Dakar, Sokhna e Berbera

Il gruppo terminalista DP World di Dubai ha siglato un accordo di collaborazione a lungo termine con il CDC Group, l'istituzione finanziaria britannica per lo sviluppo, intesa che ha lo scopo di supportare i progetti per la modernizzazione e ampliamento dei porti e delle aree logistiche, incluse le zone franche, sia situate lungo la costa che all'interno del continente africano. Tra gli obiettivi, in particolare, c'è quello di incrementare la capacità e l'efficienza degli scali portuali che movimentano contenitori in considerazione del fatto che l'Africa, che ha un sesto della popolazione mondiale e che ha porti e infrastrutture logistiche che non sono in grado di soddisfare le necessità delle economie locali, rappresenta solo il 4% del traffico marittimo containerizzato mondiale.

La partnership sarà concretamente attivata con i progetti di modernizzazione dei porti di Dakar, in Senegal, di Sokhna, in Egitto, e di Berbera, nel Somaliland. DP World e CDC hanno specificato che i rispettivi investimenti iniziali previsti nell'arco dei prossimi anni ammontano ad un miliardo di dollari da parte dell'azienda terminalista emiratense e di circa 320 milioni di dollari da parte di CDC a cui seguiranno altri 400 milioni da parte dell'istituzione finanziaria del Regno Unito.

DP World e CDC hanno sottolineato che gli iniziali progetti relativi ai tre porti africani consentiranno di sostenere cinque milioni di posti di lavoro e ne creeranno 138mila con l'attuazione dell'ampliamento e della modernizzazione degli scali.



