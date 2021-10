12 ottobre 2021

Assiterminal denuncia che le imprese del settore non sanno ancora a chi rivolgersi per accedere ai test molecolari o antigenici rapidi gratuiti

Fra tre giorni scatterà l'obbligo della verifica dei green pass

In una comunicazione ai ministeri degli Interni e delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, riferendosi al decreto-legge n. 127 dello scorso 21 settembre in cui, tra l'altro, si sollecitano le imprese a valutare la messa a disposizione di test molecolari o antigenici rapidi gratuiti per il personale sprovvisto di green pass per il Covid-19, l'Associazione italiana Port & Terminal Operators (Assiterminal) ha denunciato oggi che, in vista dell'obbligo della verifica dei green pass che scatterà venerdì prossimo, a tre giorni dall'approssimarsi di questa data non sia ancora stato indicato alle aziende «attraverso quali procedure o fornitori si possa accedere a “test molecolari o antigenici rapidi gratuiti” per la messa a disposizione del personale operativo».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail