13 ottobre 2021

CMA CGM avvia una partnership strategica nel settore dell'e-commerce con l'americana BigCommerce

La piattaforma NewOxatis del gruppo francese sarà “Powered by BigCommerce”

Il gruppo armatoriale francese CMA CGM e la sua filiale NewOxatis, la piattaforma di e-commerce recentemente acquisita dall'azienda marittima transalpina, hanno siglato un accordo di partnership strategica con la piattaforma di e-commerce statunitense BigCommerce con lo scopo di consentire ai clienti di NewOxatis di portare le loro vetrine virtuali sulla piattaforma di BigCommerce accedendo a tecnologia più avanzata, a possibilità di partnership di agenzia e ad altre opportunità.

Se recentemente il gruppo armatoriale danese A.P. Møller-Maersk ha effettuato diverse acquisizioni di aziende che svolgono servizi logistici a servizio dell'e-commerce, con tale iniziativa il gruppo CMA CGM rafforza invece la propria presenza diretta sul mercato del commercio elettronico. «Con l'inizio della pandemia di Covid-19 - ha rilevato l'azienda francese annunciando la nuova collaborazione - si è verificato un notevole passaggio allo shopping on-line che si è tradotto in un notevole beneficio per i mercati dell'e-commerce dell'eurozona. Si prevede che nel 2021 le vendite di e-commerce nella sola Europa dovrebbero raggiungere un totale di 541 miliardi di dollari».

«Con questa partnership con un leader globale dell'e-commerce come BigCommerce e attraverso le competenze complementari che esistono all'interno del nostro gruppo - ha spiegato il chief digital officer di CMA CGM e amministratore delegato della NewOxatis, Michael Miramond - possiamo sviluppare soluzioni di e-commerce e marketing digitale per i nostri clienti e gestire anche l'intera catena logistica. Questa partnership - ha precisato Miramond - è assolutamente in linea con l'impegno del gruppo CMA CGM volto ad accelerare l'innovazione e la digitalizzazione del proprio settore fornendo ai propri clienti un'offerta digitale end-to-end».

Per BigCommerce, ha specificato l'amministratore delegato della società americana, Brent Bellm, la nuova partnership rappresenta un passo nel rafforzamento della propria presenza nei mercati dell'Europa, Medio Oriente ed Africa: «la nostra joint venture con il gruppo CMA CGM e NewOxatis - ha affermato - costituisce l'ultima di una serie di partnership significative che dimostrano la nostra continua espansione in tutta l'EMEA, il successo del nostro prodotto “Powered by BigCommerce” e la nostra unica posizione nel settore volta a sostenere la prosperità di questi mercati».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail