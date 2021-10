13 ottobre 2021

Nel 2019 i traghetti hanno trasportato 4,27 miliardi di passeggeri, tanti quanti quelli delle compagnie aeree

Uno studio commissionato da Interferry evidenzia l'importanza del settore delle navi ro-ro e ro-pax

Interferry ha commissionato alla società di consulenza britannica Oxford Economics uno studio che conferma il rilevante ruolo economico del settore e che - ha evidenziato l'associazione internazionale, che rappresenta le compagnie di navigazione che operano servizi traghetto - «rivela dati sorprendenti sulla vasta portata del valore dell'industria globale dei traghetti per l'economia mondiale». Lo studio ha preso in esame l'ultimo anno pre-Covid spiegando che nel 2019 i traghetti, costituiti da una flotta mondiale di 15.400 navi, hanno trasportato complessivamente 4,27 miliardi di passeggeri, tanti quanti quelli trasportati dalle compagnie aeree, nonché 373 milioni di veicoli. Inoltre il settore ha assicurato 1,1 milioni di posti di lavoro, ha contribuito con 60 miliardi di dollari al prodotto interno lordo mondiale e ha rappresentato circa il 20% del valore economico del settore del trasporto marittimo nell'Unione Europea.

«Sapevamo già - ha commentato l'amministratore delegato di Interferrym, Mike Corrigan - che il settore dei traghetti vale ben più del suo peso, che è pari a solo il 3-5% dell'industria globale dello shipping, ma la portata dei risultati - ha sottolineato - ha sorpreso anche gli addetti ai lavori esperti. Ora forse avremo la considerazione politica che troppo spesso si concentra maggiormente sulle compagnie aeree, sugli operatori ferroviari e sul trasporto stradale. È tempo - ha osservato Corrigan - che i governi e, in generale, il pubblico apprezzino l'enorme ruolo che i traghetti svolgono nel trasporto di passeggeri e di merci e questo studio conferma la vitale importanza del nostro settore in questo processo».



