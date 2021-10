14 ottobre 2021

Un'esercitazione di embargo navale ha coinvolto la Marina Militare, Confitarma e una nave Grimaldi

Si è svolta nell'ambito dell'attività addestrativa “Mare Aperto attualmente in corso

Martedì, nell'ambito dell'attività addestrativa della Marina Militare Italiana denominata “Mare Aperto 2021”, si è svolta un'esercitazione che ha attivamente coinvolto il mercantile Eurocargo Malta del gruppo Grimaldi, la Confederazione Italiana Armatori (Confitarma), il Comando in Capo della Squadra Navale (CINCNAV) con la sua centrale operativa e la fregata FREMM Carabiniere. Nell'ambito dell'esercitazione, la fregata ha simulato un'operazione di presenza e sorveglianza marittima tesa al controllo dell'imposizione di un embargo navale. In questo scenario, Eurocargo Malta è stata intercettata dall'unità militare.

Nonostante le condizioni meteo poco favorevoli che hanno limitato l'attività pratica nel rispetto delle condizioni di sicurezza dell'esercitazione, tutte le fasi addestrative (pianificazione, acquisizione degli elementi informativi, operatività degli elicotteri e i mezzi navali organici, manovre cinematiche di avvicinamento all'obiettivo e fase conclusiva del recupero dei mezzi aerei e di superficie) sono state completate concorrendo ad un bilancio dell'esercitazione ampiamente positivo, a conferma della consolidata sinergia fra il Comando in Capo della Squadra Navale, Confitarma ed il gruppo Grimaldi nella condivisione di informazioni utili per la tutela degli equipaggi e delle navi italiane.

Dopo oltre un anno e mezzo in cui la pandemia ne aveva impedito il regolare svolgimento, la Marina Militare sta nuovamente conducendo dal 4 al 27 ottobre l'esercitazione aeronavale “Mare Aperto”, la più grande e importante attività addestrativa della Marina Militare che ha luogo nel Mar Ionio e nel Mar Tirreno. L'esercitazione ha lo scopo di migliorare i livelli di efficacia e prontezza operativa della Squadra Navale, favorire il processo di integrazione con le altre forze armate, le Marine estere nonché con le componenti del cluster marittimo nazionale al fine di poter assicurare la difesa degli interessi del Paese, anche attraverso il rafforzamento della presenza e sorveglianza marittima nel Mediterraneo.



