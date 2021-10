14 ottobre 2021

Hapag-Lloyd sospenderà il servizio LEX che collega l'Italia con l'Egitto

Genova, Livorno, Civitavecchia, Salerno, Pireo e Alessandria

La compagnia di navigazione tedesca Hapag-Lloyd ha annunciato la cessazione, a partire dal prossimo mese, del servizio di linea containerizzato Levant Express (LEX) che è realizzato in collaborazione con altri vettori marittimi e che collega i porti italiani di Genova, Livorno, Civitavecchia e Salerno con il porto egiziano di Alessandria via il porto greco del Pireo. La compagnia tedesca ha precisato che i porti coperti dal LEX verranno comunque serviti attraverso linee feeder di terzi.







