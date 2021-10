18 ottobre 2021

Il valore dei finanziamenti allo shipping di Macquarie supera il miliardo di dollari

Il gruppo è entrato in questo mercato nel 2017

Il gruppo finanziario australiano Macquarie ha reso noto che il valore del proprio portafoglio di prestiti al settore dello shipping ha superato recentemente la soglia del miliardo di dollari. L'attività della società in questo segmento è specializzata nell'erogazione di finanziamenti a piccoli e medi armatori con flotte formate fra le dieci e le 50 navi e attualmente finanzia oltre 190 navi per un valore complessivo di mercato di più di tre miliardi di dollari.

Macquarie è entrata solo nel 2017 nel segmento dei finanziamenti allo shipping e lo ha fatto - ha spiegato il gruppo - perché molte banche tradizionali che in precedenza finanziavano il settore avevano ridotto notevolmente la propria esposizione nei confronti del comparto o ne erano uscite completamente. «Negli ultimi anni - ha affermato il responsabile per i finanziamenti allo shipping di Macquarie, Marc Hari - la disponibilità di finanziamenti per navi convenzionali da parte di banche tradizionali si è ridotta notevolmente. Gli armatori sono sempre più alla ricerca di fonti di finanziamento alternative ed è qui che abbiamo riscontrato una continua domanda del mercato nonostante le sfide affrontate dall'industria dello shipping durante la pandemia di Covid-19».



