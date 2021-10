19 ottobre 2021

Il porto di Rotterdam ha stabilito un nuovo record di traffico relativo al terzo trimestre dell'anno

La crescita dell'attività è stata trainata dalle importazioni e dai container

Nel terzo trimestre di quest'anno il porto di Rotterdam ha movimentato 118,5 milioni di tonnellate di merci, volume che è del +14,6% più elevato rispetto a quello movimentato nel corrispondente periodo del 2020 e che rappresenta il nuovo record dello scalo olandese per il periodo luglio-settembre dell'anno. Il nuovo picco relativo al terzo trimestre è stato conseguito grazie al nuovo record per questo periodo del traffico delle merci allo sbarco che è ammontato a 82,1 milioni di tonnellate (+18,9%), mentre il traffico delle merci all'imbarco, con 36,3 milioni di tonnellate (+6,0%), è risultato inferiore al record di 36,7 milioni di tonnellate registrato nel terzo trimestre del 2018.

Inoltre il nuovo record relativo al terzo trimestre è stato ottenuto grazie al nuovo picco massimo di traffico containerizzato movimentato quest'anno in questo periodo, che è stato pari a 38,9 milioni di tonnellate (+3,1%) ed è stato realizzato con una movimentazione di contenitori pari a 3,9 milioni di teu (+6,2%). Nel settore delle altre merci varie sono state movimentate 8,0 milioni di tonnellate (+1,9%), di cui 6,2 milioni di tonnellate di rotabili (-1,1%) e 1,8 milioni di tonnellate di altri carichi (+13,9%).

Nel terzo trimestre del 2021 è risultato consistente l'incremento delle rinfuse sia liquide che solide movimentate dallo scalo olandese, anche se tali volumi risultano assai inferiori a quelli movimentati a Rotterdam alcuni anni fa. Nel solo segmento dei carichi solidi il totale è stato di 20,4 milioni di tonnellate (+39,1%), incluse 6,2 milioni di tonnellate di carbone (+78,6%), 7,8 milioni di tonnellate di minerali e rottami (+59,2%) e 2,4 milioni di tonnellate di rinfuse agricole (-19,3%). Nel settore delle rinfuse liquide sono state movimentate 51,2 milioni di tonnellate (+18,6%), di cui 23,8 milioni di tonnellate di petrolio grezzo (+13,5%), 17,7 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi raffinati (+35,7%), 1,2 milioni di tonnellate di gas naturale liquefatto (+8,0%) e 8,5 milioni di tonnellate di altre rinfuse liquide (+6,1%).

Nei primi nove mesi del 2021 il porto olandese ha movimentato complessivamente 350,1 milioni di tonnellate di merci, con una progressione del +8,6% sullo stesso periodo dello scorso anno, di cui 116,9 milioni di tonnellate di merci in container (+4,0%), 18,0 milioni di tonnellate di rotabili (+5,2%), 5,1 milioni di tonnellate di altre merci varie (+14,4%), 58.2 milioni di tonnellate di rinfuse secche (+27,9%) e 152,1 milioni di tonnellate di rinfuse liquide (+6,4%).









