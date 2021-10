19 ottobre 2021

Invitalia sosterrà con 6,2 milioni di euro il piano di potenziamento del container terminal di Gioia Tauro

L'investimento complessivo ammonterà a 50 milioni di euro

Invitalia, l'agenzia nazionale per lo sviluppo del Ministero dell'Economia, ha annunciato il proprio sostegno al piano di sviluppo della Medcenter Container Terminal, la società che gestisce il container terminal del porto di Gioia Tauro e che attraverso la Terminal Investment Limited fa capo al gruppo armatoriale Mediterranean Shipping Company (MSC). Il piano ha lo scopo di potenziare la capacità di trasbordo del terminal, incrementare i volumi gestiti nell'area portuale calabrese e aumentare i livelli occupazionali e prevede un investimento di oltre 50 milioni di euro.

Invitalia ha specificato che sosterrà il progetto con un contributo a fondo perduto di 6,2 milioni di euro messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo economico e ha precisato che l'iniziativa è stata inoltre oggetto di uno specifico accordo di sviluppo tra Ministero dello Sviluppo economico, Invitalia, Regione Calabria e Medcenter.

Con l'attuazione del piano, il container terminal calabrese verrà dotato di gru di ultima generazione e di altri mezzi operativi, di attrezzature hardware e di software operativi.



