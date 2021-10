19 ottobre 2021

Lieve calo del traffico containerizzato trimestrale nel porto di Anversa

Nel periodo luglio-settembre sono cresciuti i flussi delle altre tipologie di merci

Nel terzo trimestre del 2021 il porto di Anversa ha stabilito il proprio nuovo record di traffico delle merci movimentato in questo periodo dell'anno avendo totalizzato 59,2 milioni di tonnellate, con un incremento del +4,0% sul secondo trimestre dello scorso anno e con un un lieve incremento del +0,3% rispetto al corrispondente periodo pre-pandemia del 2019 quando era stato segnato il precedente record.

Nel periodo luglio-settembre di quest'anno lo scalo portuale belga ha stabilito i propri nuovi record di carichi rotabili movimentati in questo trimestre, traffico che è stato pari a quasi 1,3 milioni di tonnellate e in crescita del +11,4% sullo stesso periodo del 2020, e di merci convenzionali movimentate, che si sono attestate a quasi 3,9 milioni di tonnellate (+108,5%). In aumento anche le rinfuse liquide che sono ammontate a 18,0 milioni di tonnellate (+3,7%) così come quelle solide salite a 3,1 milioni di tonnellate (+13,5%). Sono diminuite, invece, le merci containerizzate che sono risultate pari a 33,4 milioni di tonnellate (-1,9%) per una movimentazione di contenitori da 20 piedi pari a 2,9 milioni di teu (-1,8%).

Nei primi nove mesi del 2021 lo scalo portuale ha movimentato un totale di 179,2 milioni di tonnellate di merci, con una progressione del +4,8% sul corrispondente periodo dello scorso anno.









