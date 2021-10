20 ottobre 2021

Ok del Ministero alla nuova pianta organica dell'Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

Personale incrementato di ottanta unità

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha approvato la nuova pianta organica dell'Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio che prevede un incremento di persone pari a ottanta unità, escluso il segretario generale, ripartito tra i vari livelli e la creazione delle due nuove aree Area Presidenza e Affari Legali e Anticorruzione e Trasparenza.

Ricordando che all'interno della circoscrizione demaniale della nuova AdSP, istituita il 18 giugno scorso, è entrato a farne parte anche lo scalo di Vibo Valentia oltre i porti di Gioia Tauro, Taureana di Palmi, Crotone e Corigliano Calabro che ricadono, rispettivamente, nelle province di Reggio Calabria, Crotone e Cosenza, l'ente portuale ha reso noto che nell'atto di approvazione il MIMS ha condiviso «le ragioni espresse in ordine alla necessità di adeguare sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo la pianta organica vigente, alla luce anche dei nuovi obiettivi che la istituita Autorità di Sistema portuale dovrà assolvere». Inoltre il Ministero ha specificato che «il nuovo assetto organizzativo tiene conto anche della mission dell'ente definita nel POT 2021-2023 e dell'inserimento del porto di Vibo Valentia tra i porti da esso gestiti».

La nuova pianta organica dell'AdSP è stata redatta dal dirigente dell'Area Finanza - Controllo - Risorse Umane, Luigi Ventrici, ed è stata votata all'unanimità dal Comitato di gestione dell'ente nella riunione del 30 settembre scorso.



