20 ottobre 2021

A settembre il traffico delle merci nei porti cinesi ha registrato un'inversione di tendenza entrando in territorio negativo

Lo scorso mese il traffico dei container nei porti marittimi nazionali è stato pari a 21,4 milioni (-0,6%)

Mentre si continua a dibattere sulle cause della riduzione della crescita dell'economia cinese dividendosi tra le due fazioni contrapposte di quelli che ritengono che la contrazione sia stata decisa a tavolino dal deus ex machina Xi Jinping e degli altri che propendono per l'effetto di un'inevitabile congiuntura negativa dopo anni di crescita, quello che è certo è che la flessione in atto è comprovata dall'attenuazione del trend di aumento dei volumi di traffico movimentati negli ultimi mesi dai porti cinesi sino a giungere a settembre 2021, dopo 17 mesi consecutivi di incremento, ad un'inversione di tendenza.

Lo scorso mese, infatti, gli scali portuali cinesi hanno movimentato complessivamente 1,29 miliardi di tonnellate di merci, con un calo del -1,9% sul settembre 2020 che è stato generato sia dalla diminuzione del traffico movimentato dai soli porti marittimi nazionali, che è ammontato a 819,0 milioni di tonnellate (-1,5%), sia dalla riduzione di quello movimentato dai porti interni, che si è attestato a 469,1 milioni di tonnellate (-2,5%).

A settembre 2021, inoltre, sono risultati in calo sia i soli volumi di traffico internazionale delle merci movimentati dai porti cinesi sia i soli volumi di traffico nazionale. In particolare, lo scorso mese gli scambi con l'estero della Cina attraverso i porti hanno totalizzato 387,6 milioni di tonnellate di merci (-3,3%), di cui 348,0 milioni movimentate dai porti marittimi (-1,8%) e 39,6 milioni movimentate dagli inland port (-14,7%). A settembre scorso il traffico nazionale delle merci è stato pari a 900,5 milioni di tonnellate (-1,2%), di cui 471,0 milioni di tonnellate movimentate dai porti marittimi (-1,3%) e 429,5 milioni dai porti interni (-1,2%).

Anche il solo traffico containerizzato movimentato lo scorso mese dai porti cinesi ha registrato una diminuzione essendo stato pari a 24,3 milioni di teu (-1,0%), di cui 21,4 milioni passati attraverso i porti marittimi (-0,6%) e 2,8 milioni attraverso gli inland port (-2,7%).

Nel terzo trimestre del 2021 il totale delle merci movimentato dai porti cinesi è stato di 3,90 miliardi di tonnellate, con un aumento del +1,3% sul periodo luglio-settembre dello scorso anno, di cui 1,18 miliardi di tonnellate di traffico internazionale (-2,0%). I soli porti marittimi hanno movimentato 2,50 miliardi di tonnellate (-0,9%), di cui 1,06 miliardi di traffico internazionale (-1,4%), mentre gli inland port hanno movimentato 1,41 miliardi di tonnellate (+5,6%), di cui 123,9 milioni di tonnellate di traffico internazionale (-6,8%). Il solo traffico complessivo dei container è stato pari a 72,8 milioni di teu (+0,5%), di cui 64,4 milioni di teu movimentati dagli scali portuali marittimi (+0,3%) e 8,4 milioni di teu dai porti interni (+2,4%).

Nei primi nove mesi di quest'anno i porti cinesi hanno movimentato un totale di 11,55 miliardi di tonnellate di merci, il +8,9% in più rispetto allo stesso periodo del 2020, di cui 7,46 miliardi di tonnellate nei porti marittimi (+6,3%) e 4,09 miliardi nei porti interni (+14,0%). Il solo traffico internazionale è ammontato a 3,54 miliardi di tonnellate (+5,2%) ed è risultato costituito da 3,16 miliardi di tonnellate movimentate dai porti marittimi (+4,9%) e da 384,9 milioni di tonnellate dai porti interni (+7,1%). Quanto al traffico containerizzato, nel periodo gennaio-settembre del 2021 è stato pari a 211,0 milioni di teu (+9,5%), di cui 186,4 milioni di teu movimentati dai porti marittimi (+8,9%) e 24,6 milioni di teu dagli inland port (+14,8%).









