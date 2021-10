20 ottobre 2021

Sì di Bruxelles alla joint venture DX Intermodal fra Hupac e Kombiverkehr

Autorizzato un programma di aiuti sloveno al trasporto ferroviario delle merci

La Commissione Europa ha autorizzato la società intermodale elvetica Hupac e quella tedesca Kombiverkehr a costituire la joint venture DX Intermodal, nuova società con sede in Germania la cui missione sociale - come specificato da Hupac e Kombiverkehr nella notifica alla Commissione UE del progetto di concentrazione - è di operare quale data hub per la trasmissione integrata da punto a punto in tempo reale di dati e informazioni relativi ai trasporti per gli utenti dei servizi di trasporto intermodale in Europa. La Commissione ritiene che l'operazione non desti preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza dato il suo limitato impatto sul mercato.

Inoltre la Commissione Europea ha approvato, sulla base delle norme europee sugli aiuti di Stato, un programma di aiuti sloveno del valore di 15 milioni di euro a sostegno del trasporto ferroviario delle merci. Il programma, che prevede aiuti sia ai trasporti a carro singolo che ai trasporti combinati, sarà in vigore sino alla fine del 2023 e assumerà la forma di sovvenzioni dirette alle società ferroviarie.



