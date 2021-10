21 ottobre 2021

Positivo il terzo trimestre dell'elvetica ABB

Registrata una ripresa della richiesta di servizi per il segmento delle crociere

L'elvetica ABB ha chiuso positivamente il terzo trimestre di quest'anno, periodo nel quale è stato registrato un incremento del volume d'affari, anche se meno rilevante rispetto ai due trimestri precedenti, ed una sostenuta crescita del valore dei nuovi ordini. Il gruppo, che opera nei campi dell'elettrificazione, della robotica, dell'automazione e movimentazione, ha archiviato il periodo luglio-settembre del 2021 con ricavi pari a 7,03 miliardi di dollari, con un rialzo del +6,8% sul terzo trimestre del 2020. I costi operativi sono ammontati a 4,73 miliardi di dollari (-0,3%) e l'utile operativo a 852 milioni di dollari (+1.110,0). L'utile netto è stato pari a 678 milioni di dollari, con una diminuzione del -85,0% che è effetto dell'iscrizione nel bilancio del terzo trimestre dello scorso anno dei proventi derivanti dalla cessione della divisione Power Grids alla giapponese Hitachi.

Nel terzo trimestre di quest'anno il valore dei nuovi ordinativi acquisiti dal gruppo svizzero è stato di 7,87 miliardi di dollari, con un aumento del +28,8% sullo stesso periodo del 2020. Al 30 settembre scorso il valore del portafoglio ordini risultava pari a 16,01 miliardi (+15,4%).

Rendendo note oggi le performance finanziarie del terzo trimestre del 2021, il gruppo ha specificato di aver registrato una ripresa nel segmento Marine, con uno sviluppo positivo nel settore delle crociere nel quale i clienti hanno iniziato a spendere in servizi in vista della riattivazione delle proprie attività crocieristiche.



