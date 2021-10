21 ottobre 2021

L'AdSP dell'Adriatico Settentrionale avvia una procedura partecipativa per la definizione del Piano Operativo Triennale

On-line un questionario per raccogliere riscontri provenienti da tutti gli stakeholder

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ha annunciato l'introduzione di una nuova metodologia per assicurare un apporto partecipativo alla pianificazione portuale che, inizialmente, sarà incentrata sull'ascolto e sulla partecipazione del territorio nel processo di progettazione e redazione del Piano Operativo Triennale 2022-2024, il documento programmatico previsto per legge e finalizzato a pianificare l'operatività dei porti di Venezia e Chioggia per il prossimo triennio.

A tal fine, all'indirizzo https://it.surveymonkey.com/r/POT_AdSPMAS, l'ente ha reso disponibile un questionario per raccogliere riscontri provenienti da tutti gli stakeholder interni ed esterni, dalle istituzioni ai cittadini passando per tutte le componenti della comunità portuale, utili ad implementare le scelte strategiche nella definizione della programmazione del POT. Il questionario, che sarà on-line fino al prossimo 5 novembre, si compone di nove domande a risposta multipla: i riscontri ricevuti - ha spiegato l'AdSP - saranno analizzati e valorizzati nel nuovo POT che sarà sottoposto entro il 9 dicembre all'approvazione del Comitato di gestione.

«La pubblicazione del questionario - ha precisato il presidente dell'AdSP, Fulvio Lino Di Blasio - rappresenta solo il primo passo di una nuova e più ampia strategia che l'ente intende promuovere nell'ottica di una sempre più proficua interazione porto-città. Un processo di policy making partecipato, aperto e inclusivo, che mira a raccogliere tutti quegli elementi necessari non solo alla redazione del piano operativo triennale ma anche alla definizione delle priorità infrastrutturali e operative utili a sviluppare l'intero ecosistema portuale e logistico veneto. Miriamo quindi a coinvolgere ex ante tutta la nostra comunità e i cittadini nelle nostre diverse progettualità, ben consapevoli che ogni indicazione rivolta allo sviluppo degli scali di Venezia e Chioggia rappresenti sempre un valore aggiunto».



