21 ottobre 2021

L'austriaco Roman Stiftner è il nuovo presidente dell'European Shippers' Council

Esortazione a rendere le supply chain più trasparenti

L'austriaco Roman Stiftner è stato confermato nuovo presidente dell'European Shippers' Council (ESC), l'associazione che rappresenta i caricatori europei rispetto a tutte le modalità di trasporto. Stiftner, che è membro del consiglio direttivo della ESC dal 2015, è direttore generale dell'Austrian Mining and Steel Association e presidente dell'associazione logistica austriaca Bundesvereinigung Logistik Österreich (BVL). Stiftner subentra a Denis Choumert che è stato presidente dell'ESC negli ultimi dieci anni e che continuerà a far parte del consiglio direttivo dell'associazione.

In occasione della conferma della nomina, e riferendosi alla pressione a cui sono attualmente sottoposte le catene logistiche, Stiftner ha evidenziato che «le supply chain devono diventare più trasparenti. Solo così - ha spiegato - potremo renderle più stabili e resilienti nel far fronte alle distorsioni del mercato. Vedo la necessità - ha precisato Stiftner - di ripensare il modo in cui attualmente è organizzata la produzione industriale. Concetti come il near-shoring e il re-shoring sono temi di nuovo importanti all'ordine del giorno. Date le enormi differenze tra le numerose supply chain non possiamo aspettarci soluzioni “one size fits all”. Pertanto dobbiamo creare un sistema che possa funzionare per tutti e facilitare soluzioni specifiche per situazioni specifiche. È necessaria una parità di condizioni per avere pari opportunità per tutti, ed è la migliore garanzia che verranno implementate soluzioni intelligenti».



