22 ottobre 2021

Guerrieri (AdSP Tirreno Settentrionale): necessario estendere le misure a sostegno degli operatori portuali a tutto il 2022

Al momento - ha lamentato - la risposta del governo è stata del tutto negativa

Il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Luciano Guerrieri, ha espresso preoccupazione per la «mancata approvazione degli emendamenti a sostegno delle imprese e dei lavoratori portuali». «La mancata approvazione degli emendamenti al decreto-legge Infrastrutture relativi al potenziamento e prolungamento delle misure di agevolazione previste dall'art.199 del decreto-legge Rilancio 2020 - ha spiegato - rischia di danneggiare un comparto già messo a dura prova dalle criticità pregresse maturate in tempo di crisi pandemica».

«Non siamo ancora - ha evidenziato Guerrieri - pienamente usciti dal tunnel della crisi pandemica. Molte imprese portuali si trovano ancora oggi a dover scontare un deficit di competitività ed una significativa contrazione dei ricavi a causa della difficile situazione congiunturale del mercato mondiale, specialmente in alcuni settori merceologici di grande importanza per i nostri scali».

Per il presidente dell'ente portuale toscano è necessario estendere le misure a sostegno degli operatori portuali a tutto il 2022 data l'esigenza di contrastare un momento di sofferenza e nell'ottica di un graduale e progressivo efficientamento delle aziende e del riconoscimento ai lavoratori della dignità del proprio lavoro. «Avevamo scritto ad Assoporti - ha reso noto Guerrieri - chiedendo di intercedere presso il governo perché ci fosse consentito di disporre anche per il 2022 della contestuale riduzione dell'importo dei canoni concessori per le nostre imprese. Purtroppo, nonostante l'impegno dell'Associazione dei Porti Italiani, al momento la risposta del governo è stata del tutto negativa. A questo punto - ha concluso Guerrieri - confidiamo che il Ministero dell'Economia e delle Finanze possa reintrodurre tali misure. Il supporto che alcuni gruppi parlamentari hanno profuso e stanno tuttora esprimendo è in tal senso un aiuto prezioso che va nella giusta direzione. Per centrare l'obiettivo è fondamentale il sostegno di tutti coloro che hanno a cuore la tutela delle imprese e dei lavoratori».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail