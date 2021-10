22 ottobre 2021

Hupac ha attivato un nuovo treno shuttle tra Monaco e Montirone (Brescia)

Frequenza di tre rotazioni complete alla settimana

L'elvetica Hupac ha attivato un nuovo treno shuttle tra Monaco e Montirone vicino a Brescia, servizio che prevede inizialmente una frequenza di tre viaggi di andata e ritorno alla settimana. L'azienda ha specificato che il terminal di Montirone è piccolo ma molto efficiente ed è stato recentemente integrato nella rete intermodale della Hupac con collegamenti verso Singen e Duisburg Hohenbudberg. Hupac ha evidenziato inoltre che il terminal München Riem, nel cuore della Baviera, offre un'ampia gamma di collegamenti con tutte le principali aree economiche e i porti tedeschi.







