22 ottobre 2021

Decisa ripresa delle performance finanziarie del gruppo GEFCO nel secondo trimestre

Ricavi in crescita del +74,4%

Nel primo semestre del 2021 il gruppo logistico francese GEFCO ha registrato una forte crescita dei ricavi generatasi nella seconda parte del periodo. Nei primi sei mesi di quest'anno il volume d'affari dell'azienda è ammontato a 2,18 miliardi di euro, con una progressione del +25,6% sul primo semestre del 2020, di cui 1,03 miliardi generati dalla divisione Overland e contract logistics (+21,9%), 877,8 milioni dalle attività logistiche nel settore automotive (+30,4%), 214,9 milioni dalle spedizioni aeree e marittime (+24,8%) e 53,3 milioni dai servizi all'industria (+27,8%). L'utile operativo ricorrente è stato di 118,8 milioni di euro (+217,6%).

Nel solo secondo trimestre del 2021 i ricavi si sono attestati a 1,08 miliardi di euro, con un incremento del +74,4% sul corrispondente periodo dello scorso anno (quando il giro d'affari aveva accusato una flessione del -50,1% sul secondo trimestre del 2019). La divisione Overland e contract logistics ha realizzato ricavi pari a 509,1 milioni (+68,6%) e le attività logistiche a servizio dell'industria automobilistica hanno totalizzato ricavi pari a 432,1 milioni (+103,0%). Meno sensibile la crescita dei ricavi generati dalle spedizioni aeree e marittime che sono stati pari a 113,8 milioni di euro (+27,4%). I servizi logistici all'industria hanno prodotto ricavi pari a 25,8 milioni di euro (+66,5%).



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail