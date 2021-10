25 ottobre 2021

Incendio a bordo della portacontenitori ZIM Kingston

Tratti in salvo i 16 membri dell'equipaggio

Ieri a bordo della portacontainer ZIM Kingston impiegata sulla rotta transpacifica Zim Pacific Pollux e diretta verso il porto di Vancouver è divampato un incendio in alcuni contenitori. I mezzi della Guardia Costiera canadese giunti in soccorso hanno evacuato i 16 membri dell'equipaggio della nave che è rimasta tutta la notte all'ancora mentre sul posto il rimorchiatore Seaspan Raven monitorava la situazione irrorando di acqua lo scafo della portacontainer con i suoi sistemi antincendio dato che - ha reso noto la Guardia Costiera - non è possibile indirizzare il getto direttamente sulle fiamme in considerazione della presenza a bordo della nave di sostanze chimiche. Se la situazione lo consentirà, oggi è previsto che salgano a bordo della nave vigili del fuoco specializzati negli incendi di sostanze pericolose.

La ZIM Kingston, che è stata costruita nel 2008 e ha una capacità di carico pari a 4.253 teu, è di proprietà della greca Danaos Corporation ed è stata noleggiata dalla compagnia di navigazione israeliana ZIM.





