25 ottobre 2021

Nei primi nove mesi del 2021 i porti spagnoli hanno movimentato 404,6 milioni di tonnellate di merci (+5,9%)

Traffico dei passeggeri ancora lontano dai livelli pre-pandemia

Nei primi nove mesi del 2021 i porti spagnoli hanno movimentato 404,6 milioni di tonnellate di merci, con un incremento del +5,9% sul periodo gennaio-settembre dello scorso anno mentre risulta in calo del -5,5% rispetto al corrispondente periodo pre-pandemia del 2019.

Nei primi nove mesi di quest'anno a registrare un trend di segno negativo sono state solo le rinfuse liquide che sono ammontate a 126,4 milioni di tonnellate (-0,5%). Nel settore delle merci varie il dato di traffico è stato di 206,5 milioni di tonnellate (+7,9%), di cui 149,2 milioni di tonnellate di merci in container (+5,7%) realizzate con una movimentazione di contenitori pari a 13.271.129 teu (+8,4%) - inclusi 7.117.132 teu in transito (+4,8%) - e 57,2 milioni di tonnellate di merci convenzionali (+14,3%). Le rinfuse solide, con 63,1 milioni di tonnellate, sono cresciute del +12,5%. In quest'ultimo settore, nonostante il traffico di carbone e coke continui a diminuire (-15,5%), altre merci come minerale di ferro (+83%), rottami (+56,8%) e cemento e clinker (+19,1%) stanno contribuendo al rialzo.

Per quanto riguarda il traffico dei passeggeri, con un totale di 12,4 milioni di persone movimentate nel settore dei traghetti il dato risulta in ripresa rispetto al 2020 (+12,7%) ma ancora ancora lontano dal record raggiunto nei primi nove mesi del 2019 con 29,8 milioni di passeggeri. Il traffico dei crocieristi è stato di 834mila unità rispetto a 1,3 milioni nei primi nove mesi del 2020 e a 7,8 milioni nei primi nove mesi del 2019.









