26 ottobre 2021

Bando dell'authority portuale tunisina per l'acquisizione di sei rimorchiatori

Le offerte dovranno essere inviate entro il 30 novembre

L'Office de la Marine Marchande et des Ports (OMMP), l'ente a cui lo Stato tunisino ha assegnato le funzioni di autorità portuale e marittima, ha pubblicato un bando di gara per l'acquisizione di sei rimorchiatori. La scadenza per la ricezione delle offerte è stata fissata alle ore 10.00 del prossimo 30 novembre, giornata nella quale verranno anche aperti i plichi inviati all'ente.







